Путин вспомнил позицию России по Донбассу в 2014 году

Путин заявил, что в 2014 году Россия надеялась, что Донбасс воссоединится с Украиной

Президент Владимир Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции (СВО) напомнил позицию России по республикам Донбасса времен 2014 года. Трансляция встречи главы государства с женщинами ведется на официальном Telegram-канале Кремля.

По словам президента, тогда руководство страны надеялось, что Донбасс воссоединится с остальной Украиной.

«Исходили из того, что, может быть, удастся договориться, и Луганск, Донецк, в рамках договоренностей, минских договоренностей, о которых вы наверняка знаете, все-таки смогут как-то воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли. Но мы же не чувствовали до конца настроение людей. До конца невозможно было понять, что там происходит», — вспомнил президент.

При этом Путин подчеркнул, что сейчас он считает, что включить эти республики в состав России нужно было не в 2022 году, а раньше. Тогда, по словам президента, удалось бы избежать таких потерь среди мирного населения.

Встреча с матерями военнослужащих проходит в преддверии отмечаемого в России в последнее воскресенье ноября Дня матери. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что на встрече будут обсуждаться темы, которые захотят поднять матери военнослужащих.