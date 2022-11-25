В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с российскими военнослужащими

Песков заявил об отсутствии планов у Путина проводить отдельную встречу с военнослужащими

Президент Владимир Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с российскими военными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Пока нет, будем информировать», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что встреча Путина военными корреспондентами пока не планируется, как и личное вручение президентом ордена Мужества журналисту Семену Пегову.

25 ноября в Кремле пройдет встреча президента с матерями российских военных, участвующих в спецоперации. На ней будут обсуждаться темы, которые поднимать матери военнослужащих, уточнил Песков и добавил, что Путин поздравит участниц встречи с наступающим Днем матери.