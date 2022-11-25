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03:16, 25 ноября 2022Россия

Песков рассказал о темах встречи Путина с матерями военнослужащих

Песков заявил, что Путин обсудит с матерями военнослужащих все темы, которые они поднимут

Президент России Владимир Путин на встрече с матерями российских военных, участвующих в специальной военной операции (СВО), в Кремле в пятницу, 25 ноября, обсудит все темы, которые они поднимут. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Те, которые будут они поднимать», — заявил он, отвечая на вопрос о темах, которые будут обсуждаться на встрече матерей военнослужащих с главой государства.

Песков добавил, что Путин поздравит участниц встречи с наступающим Днем матери.

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Марина Совина
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