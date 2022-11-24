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15:35, 24 ноября 2022Россия

Кремль озвучил детали запланированной встречи Путина с матерями участников СВО

Кремль анонсировал встречу Путина с родными участников СВО в преддверии Дня матери

Фото: Aleksey Babushkin / Reuters

Президент России Владимир Путин проведет встречу с родными участников специальной военной операции в преддверии Дня матери. Эту деталь запланированной встречи озвучила пресс-служба Кремля в своем официальном Telegram-канале.

По сообщению Кремля, глава государства встретится с матерями контрактников, добровольцев и мобилизованных.

«На встречу приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание», — анонсировали мероприятие в администрации президента.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ходе встреч с семьями мобилизованных глава государства получит информацию из первых рук. Он также подчеркнул, что многие контакты в рамках мероприятия будут непубличными.

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Марк Леонов
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