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13:19, 22 ноября 2022Россия

Кремль подтвердил встречу Путина с матерями мобилизованных

Песков подтвердил встречу Путина с матерями мобилизованных на этой неделе
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на этой неделе проведет встречу с матерями мобилизованных. Эту информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента сообщали, что Путин проведет встречу с матерями российских военных. Это будет приурочено ко Дню матери, который отмечается 27 ноября, сказал один из собеседников издания.

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«Действительно, такая встреча планируется», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос журналистов.

В ходе встреч с семьями призывников глава государства получит информацию из первых рук, сообщил Песков, подчеркнув, что многие контакты в рамках мероприятия будут непубличными.

20 октября Путин и министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировали занятия мобилизованных по огневой подготовке и тактике на одном из полигонов Западного военного округа. Во время поездки глава государства также пострелял вместе с мобилизованными из снайперской винтовки.

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Анастасия Шейкина
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