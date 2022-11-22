Кремль подтвердил встречу Путина с матерями мобилизованных

Песков подтвердил встречу Путина с матерями мобилизованных на этой неделе

Президент России Владимир Путин на этой неделе проведет встречу с матерями мобилизованных. Эту информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента сообщали, что Путин проведет встречу с матерями российских военных. Это будет приурочено ко Дню матери, который отмечается 27 ноября, сказал один из собеседников издания.

«Действительно, такая встреча планируется», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос журналистов.

В ходе встреч с семьями призывников глава государства получит информацию из первых рук, сообщил Песков, подчеркнув, что многие контакты в рамках мероприятия будут непубличными.

20 октября Путин и министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировали занятия мобилизованных по огневой подготовке и тактике на одном из полигонов Западного военного округа. Во время поездки глава государства также пострелял вместе с мобилизованными из снайперской винтовки.