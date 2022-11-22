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08:03, 22 ноября 2022Россия

Путин встретится с матерями российских военных

«Ведомости»: президент Путин встретится с матерями российских военных к Дню матери
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Президент Владимир Путин на этой неделе проведет встречу с матерями российских военных. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента.

Мероприятие будет приурочено к празднику Дню матери, который отмечается 27 ноября, отметил один из собеседников. «Президент уделит внимание этому празднику и не обойдет тему боевых действий, в которых участвуют военнослужащие», — подчеркнул другой источник АП. Дата пока была не анонсирована.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал своевременно анонсировать сроки проведения встречи президента России Владимира Путина по теме поддержки мобилизованных. «Мы сообщим своевременно», — сказал Песков.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. По словам главы Министерства обороны страны Сергей Шойгу, в войска набрали 300 тысяч человек. Путин заявил, что сейчас в зоне проведения специальной военной операции (СВО) находится около 80 тысяч мобилизованных граждан, из них около 50 тысяч принимают участие в боевых действиях.

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Юлия Мискевич
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