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17:21, 7 ноября 2022Россия

Путин захотел лично узнать у граждан о выплатах мобилизованным

Президент России Путин намерен лично обсудить с гражданами выплаты мобилизованным

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин захотел лично встретиться с гражданами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с выплатами призванным в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства заявил об этом во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Президент обратил внимание на тему выплат мобилизованным и уточнил, что ее нужно обсуждать напрямую с гражданами.

«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — сказал Путин.

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3 ноября Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах России. С 1 ноября в стране установлено минимальное ежемесячное денежное довольствие для призванных в рамках частичной мобилизации, которое составит 195 тысяч рублей в месяц.

О начале в стране частичной мобилизации президент сообщил 21 сентября. Планировалось, что в рамках мобилизационных мероприятий будут призваны 300 тысяч человек.

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.

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Никита Абрамов
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