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22:11, 3 ноября 2022Россия

Путин подписал указ о выплатах мобилизованным россиянам

Президент Путин подписал указ о единовременной выплате в размере ₽195 тыс. мобилизованным
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах (ВС) РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству поручено определить порядок осуществления выплат и обеспечить финансирование расходов на эти цели.

«Настоящий указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», — говорится в тексте указа.

С 1 ноября в России установлено минимальное ежемесячное денежное довольствие для призванных в рамках частичной мобилизации, которое составит 195 тысяч рублей в месяц. Как уточняет государственный портал «Объясняем.рф», выплаты будут производиться с момента зачисления в списки личного состава воинской части и вне зависимости от места ее нахождения.

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Марина Совина
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