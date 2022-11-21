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18:38, 21 ноября 2022Россия

Кремль ответил на вопрос об организации встречи Путина с мобилизованными

Песков пообещал анонсировать сроки проведения встречи президента Путина с мобилизованными
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал своевременно анонсировать сроки проведения встречи президента России Владимира Путина по теме поддержки мобилизованных. Его комментарий по вопросу организации мероприятия приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России не стал раскрывать данные о формате проведения встречи с мобилизованными.

«Мы сообщим своевременно», — сказал Песков.

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До этого в Кремле уточняли, что общение Путина с людьми по поводу поддержки мобилизованных пройдет в формате отдельного мероприятия.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. По словам главы Министерства обороны страны Сергей Шойгу, в войска набрали 300 тысяч человек. Путин заявил, что сейчас в зоне проведения специальной военной операции (СВО) находится около 80 тысяч мобилизованных граждан, из них около 50 тысяч принимают участие в боевых действиях.

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Анна Щербакова
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