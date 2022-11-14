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11:18, 14 ноября 2022Россия

Кремль прокомментировал намерение Путина встретиться с мобилизованными

Песков заявил, что о встрече Путина с мобилизованными Кремль сообщит дополнительно

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин высказал намерение встретиться с мобилизованными гражданами. Когда это состоится, власти сообщат дополнительно. Такой комментарий дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Путин захотел лично встретиться с гражданами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с выплатами призванным в рамках частичной мобилизации.

Глава государства обратил внимание на тему выплат мобилизованным и уточнил, что ее нужно обсуждать напрямую с гражданами.

Позже Песков заявил, что общение Путина с людьми по поводу поддержки мобилизованных граждан пройдет в формате отдельного мероприятия, о котором будет объявлено позднее.

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Сергей Истомин
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