Песков ответил на вопрос о встрече Путина с военкорами

Пресс-секретарь Песков заявил, что встреча Путина с военкорами пока не планируется

Встреча президента России Владимира Путина с военными корреспондентами пока не планируется, как и личное вручение главой государства ордена Мужества журналисту Семену Пегову. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Пока в планах нет», — ответил он на вопрос о следующей встрече с военкорами.

Представитель главы государства также уточнил, что пока не планируется и вручение Пегову ордена Мужества из рук главы государства.

Владимир Путин наградил военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества 24 ноября. Награда присвоена Пегову за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга.

23 октября сообщалось, что Пегов получил ранение в зоне СВО, предположительно, подорвавшись на мине. В этот же день военкор перенес операцию. Оперировавший Пегова хирург сообщил, что ранение не тяжелое и добавил, что репортеру придется около полутора месяцев ходить на костылях. 24 октября Пегов сообщил, что, вероятно, наступил на неразорвавшийся боеприпас от боевой машины пехоты.