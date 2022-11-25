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22:59, 25 ноября 2022Мир

Бельгия передаст Украине подводные беспилотники и мобильные лаборатории

Бельгия передаст Украине 10 беспилотных подводных аппаратов и две мобильные лаборатории
Людивин Дедондер

Людивин Дедондер. Фото: John Thys / Globallookpress.com

Глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер в интервью газете LeSoir рассказала, что страна планирует передать Украине 10 беспилотных подводных аппаратов и две мобильные лаборатории, сообщает РИА Новости.

«Эти дроны позволяют обнаруживать все подводные угрозы: как мины, так и шпионское оборудование. Это новые высокие технологии, которые окажут им значительную помощь. Бельгийская армия уже располагает такими аппаратами», — заявила она.

Министр добавила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат две мобильные лаборатории, произведенные в Бельгии. По ее словам, их можно быстро развернуть около места, где произошел инцидент химического, бактериологического, радиологического или ядерного характера. Также Дедондер заявила о возможности использования данного оборудования в зонах бедствия, где по тем или иным причинам нет больниц или, например, родильных домов.

Ранее посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила, что Агентство по международному развитию США, которое входит в структуру Госдепа, передало Киеву 80 электрогенераторов, а также 22,5 тысячи одеял.

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Марина Совина
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