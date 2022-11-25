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21:31, 25 ноября 2022Мир

США сообщили о передаче Украине 80 электрогенераторов

Посол США на Украине Бринк сообщила о передаче Киеву 80 генераторов и 22,5 тысячи одеял
Бриджит Бринк

Бриджит Бринк. Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила на своей странице в Twitter о том, что Агентство по международному развитию США, которое входит в структуру Госдепа, передало Киеву 80 электрогенераторов, а также 22,5 тысячи одеял.

«Агентство по международному развитию США предоставляет 80 генераторов, чтобы поддерживать подачу электроэнергии», — сказано в сообщении.

Также Бринк добавила, что Украине уже направили 22,5 тысячи одеял, а в дальнейшем передадут еще больше. По ее словам, Вашингтон прилагает большие усилия для того, чтобы помочь украинцам пережить холод зимой всеми возможными способами.

Ранее политолог Дмитрий Леви заявил, что США всегда зарабатывали на любых конфликтах, а в случае с Украиной во многом это происходит с помощью продажи вооружений и инвестиций в ВПК, которые позитивно влияют на экономику страны в целом.

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Марина Совина
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