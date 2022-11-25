Описан механизм заработка США на украинском конфликте

Политолог Леви: США зарабатывают на украинском конфликте с помощью инвестиций в ВПК

США всегда зарабатывали на любых конфликтах, а в случае с Украиной во многом это происходит с помощью продажи вооружений и инвестиций в ВПК, которые позитивно влияют на экономику страны в целом. Механизм заработка Вашингтона на украинском конфликте в беседе с «Лентой.ру» описал политолог Дмитрий Леви.

«Дело в том, что США ведь выделяют Украине средства не в виде реальных денежных средств, которые страна может потратить по своему усмотрению. Это виртуальные деньги, они даются в виде неких товаров, закупленных у американских производителей. В частности, это системы вооружений, цена на которые, если сравнивать, например, с отечественной продукцией того же класса, значительно завышена», — сказал Леви.

Он объяснил, что таким образом США вкладывают деньги в собственную экономику, что позволяет лучше развиваться и преодолевать стагнацию. Благодаря подобным инвестициям предприятиям удается нарастить обороты и начать производить вооружения по более низким ценам, продавая их затем другим странам.

«Чем больше оружия производится, тем оно дешевле. И тем лучше чувствуют себя производители. Получается такой спиралевидный эффект, позволяющий лучше и эффективнее работать экономике. Государствам выгодна война, потому что это позволяет экономике не перегреваться, а постоянно что-то производить, а мы понимаем, что все связанное с ВПК — это всегда очень большие деньги», — заметил политолог.

По словам Леви, получив деньги от государства, предприятия выстраивают всю линию производства, а уже дальше получают возможность выпуска большого числа изделий.

Государство дает деньги на производство условных ста снарядов. На эти деньги производитель налаживает всю линию и выпускает еще сто уже для того, чтобы продать на сторонних рынках. Дело в том, что линия, получается, сделана за счет государства — а это как раз самое дорогое. Линейное производство уже не так сложно Дмитрий Леви политолог

Леви добавил, что к настолько масштабному обострению конфликта на Украине на самом деле никто не был готов, в том числе и американский ВПК, на его развитие и наращивание требовались большие средства. Но вбрасывать живые деньги совсем не так эффективно, в то время как подобные «виртуальные» инвестиции помогают поднять отрасль, отметил эксперт.

Ранее издание Politico сообщило, что в ЕС обвинили американскую сторону в получении сверхприбыли из-за кризиса на Украине и в Европе.

В материале отмечается, что среди высокопоставленных европейских политиков произошел раскол, поскольку все больше чиновников считают, что США наживаются на текущей ситуации.