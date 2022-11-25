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11:15, 25 ноября 2022Мир

В ЕС обвинили США в получении сверхприбыли из-за кризиса на Украине

Politico: ЕС обвинил США в получении сверхприбыли из-за кризиса на Украине и в Европе

Фото: Reuters

В ЕС начинают приходить в ярость из-за действий администрации президента США Джо Байдена и обвинять американскую сторону в получении сверхприбыли из-за кризиса на Украине и в Европе. Об этом пишет Politico.

В материале отмечается, что среди высокопоставленных европейских политиков произошел раскол, поскольку все больше чиновников считают, что США наживаются на текущей ситуации. Издание указывает, что, по словам одного из европейских представителей, США являются страной, которая больше всех остальных выигрывает от ситуации на Украине, продавая газ по высоким ценами и большое количество оружия.

Также негодование в ЕС растет по поводу американских экологических субсидий, которые, по мнению Брюсселя, ограничивают торговлю и «угрожают разрушить европейскую промышленность». «США должны понимать, что общественное мнение меняется во многих странах ЕС», — приводит издание слова другого неназванного высокопоставленного представителя ЕС. При этом несмотря на формальные возражения со стороны Европы Вашингтон пока не проявил никаких признаков отступления.

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Кроме того, говорится в статье, министры и дипломаты ЕС разочарованы тем, что правительство Байдена игнорирует влияние своей внутренней экономической политики на европейских союзников. По словам источника Politico, когда лидеры ЕС обсуждали с Байденом высокие цены на энергоносители на встрече G20 на Бали, американский президент просто не был осведомлен о последствиях для Евросоюза.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил принятый в США закон о сокращении инфляции, заявив о его противоречии нормам Всемирной торговой организации. Он подчеркнул, что США продают производимый ими газ дороже, чем страны Европы. Кроме того, по его словам, государство предлагает масштабную финансовую помощь нескольким секторам, что «полностью отодвигает европейский проект с рынка».

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Варвара Кошечкина
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