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22:47, 8 ноября 2022Мир

Макрон счел закон о сокращении инфляции в США недружественным

Президент Франции Макрон: принятый в США закон о снижении инфляции противоречит нормам ВТО
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил принятый в США закон о сокращении инфляции, заявив о его противоречии нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Невозможно говорить о декарбонизации промышленности, не упомянув о законе о сокращении инфляции в США, а также о том, что нам в Европе еще придется столкнуться с его последствиями», — отметил французский лидер. Он добавил, что считает недружественной данную инициативу. Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты продают производимый ими газ дороже, чем страны Европы. Кроме того, по его словам, государство предлагает масштабную финансовую помощь нескольким секторам, что «полностью отодвигает европейский проект с рынка». Макрон сообщил о своем намерении поднять этот вопрос во время своего визита в Вашингтон, который состоится в декабре.

Ранее президент Франции раскритиковал правительство США из-за высоких экспортных цен на энергоносители. Отмечалось, что политик обвинил Вашингтон в продаже энергоносителей Европе по рекордно высоким ценам, в то время как внутренние цены в США остаются низкими.

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Варвара Кузьмина
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