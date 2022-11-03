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13:46, 3 ноября 2022Интернет и СМИ

Макрон «открыл огонь» по США за высокие цены на энергоносители

В Китае сообщили о критике Макроном США за высокие экспортные цены на энергоносители
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал власти США за высокие экспортные цены на энергоносители. Об этом сообщает китайская газета «Хуаньцю шибао».

«Среди европейцев растет негодование из-за того, что Соединенные Штаты грабят их "во время пожара"», — говорится в материале. По данным издания, Макрон в октябре «открыл огонь» по США, обвинив их в том, что, хотя внутренние цены на энергоносители в Штатах низкие, Вашингтон продает их Европе по рекордно высоким ценам.

«Мы не можем принять того факта, что американские партнеры продают нам сжиженный природный газ в четыре раза дороже, чем своим компаниям. Мы не должны позволить США установить экономическое господство за счет Европы», — приводит газета слова министра финансов Франции Брюно Ле Мэра.

Издание указывает на то, что на фоне спецоперации на Украине доля природного газа, импортируемого Евросоюзом из России, упала с 41 процента до 7,5 процента, а поставки газа из США резко выросли. При этом отмечается, что благодаря продажам энергоресурсов в Европу Вашингтон смог временно положить конец «технической рецессии» в стране и увеличить ВВП в третьем квартале на 2,6 процента в годовом исчислении.

В то же время страны ЕС погрязли в высокой инфляции, говорится в статье. Последние данные, опубликованные Евростатом 31 октября, показали, что уровень инфляции в 19 странах еврозоны достиг 10,7 процента, что является самым высоким показателем с начала отслеживания в 1997 году.

Ранее «Синьхуа» сообщило, что стремление США получить максимальную прибыль от энергокризиса в Евросоюзе вызвало негодование европейцев, увидевших «истинное лицо союзника».

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Денис Савосин
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