Макрон «открыл огонь» по США за высокие цены на энергоносители

В Китае сообщили о критике Макроном США за высокие экспортные цены на энергоносители

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал власти США за высокие экспортные цены на энергоносители. Об этом сообщает китайская газета «Хуаньцю шибао».

«Среди европейцев растет негодование из-за того, что Соединенные Штаты грабят их "во время пожара"», — говорится в материале. По данным издания, Макрон в октябре «открыл огонь» по США, обвинив их в том, что, хотя внутренние цены на энергоносители в Штатах низкие, Вашингтон продает их Европе по рекордно высоким ценам.

«Мы не можем принять того факта, что американские партнеры продают нам сжиженный природный газ в четыре раза дороже, чем своим компаниям. Мы не должны позволить США установить экономическое господство за счет Европы», — приводит газета слова министра финансов Франции Брюно Ле Мэра.

Издание указывает на то, что на фоне спецоперации на Украине доля природного газа, импортируемого Евросоюзом из России, упала с 41 процента до 7,5 процента, а поставки газа из США резко выросли. При этом отмечается, что благодаря продажам энергоресурсов в Европу Вашингтон смог временно положить конец «технической рецессии» в стране и увеличить ВВП в третьем квартале на 2,6 процента в годовом исчислении.

В то же время страны ЕС погрязли в высокой инфляции, говорится в статье. Последние данные, опубликованные Евростатом 31 октября, показали, что уровень инфляции в 19 странах еврозоны достиг 10,7 процента, что является самым высоким показателем с начала отслеживания в 1997 году.

Ранее «Синьхуа» сообщило, что стремление США получить максимальную прибыль от энергокризиса в Евросоюзе вызвало негодование европейцев, увидевших «истинное лицо союзника».