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02:56, 1 ноября 2022Интернет и СМИ

В Китае заявили о негодующих из-за «истинного лица» США европейцах

«Синьхуа»: стремление США к прибыли от энергокризиса в ЕС вызвало негодование европейцев

Фото: Max Rossi / Reuters

США хотят воспользоваться энергетическим кризисом в Евросоюзе (ЕС) чтобы получить максимальную прибыль, что вызвало негодование европейцев, увидевших «истинное лицо союзника». Об этом пишет «Синьхуа».

В материале отмечается, что обратный эффект антироссийских санкций Евросоюза становится все более очевидным. Из-за нехватки энергоресурсов выросла себестоимость производства и цены, предпринимательская деятельность упала, а уровень жизни населения снизился. При этом Вашингтон воспользовались ситуацией, не только продавая Европе энергоносители по завышенным ценам, но и переманивая к себе местные компании.

При этом аналитики считают, что сейчас США превращают «европейский кризис» в «американскую возможность». «Утечка богатства и производственных мощностей в Америку встревожила Европу <…> Некоторые экономисты и представители отрасли предостерегают, что текущая ситуация может иметь далеко идущие последствия», — заявляет издание.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что экономику Европы ожидает рецессия. По его словам, США, возможно, также движутся в эту сторону. По его мнению, эти экономические проблемы могут повлиять на нефтяной спрос.

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Марина Совина
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