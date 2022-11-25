Ультраправый сионист станет министром национальной безопасности Израиля

Ультраправый политик Бен-Гвир станет министром национальной безопасности Израиля

Пост министра национальной безопасности Израиля займет ультраправый депутат парламента, сионист и противник примирения с Палестиной Итамар Бен-Гвир, это решение стало компромиссом между партиями «Ликуд» и «Ха-Цийонут ха-Датит», в которой Бен-Гвир является председателем. О назначении сообщает израильская газета Times of Israel.

Основными пунктами будущей программы Бен-Гвира на должности министра является введение смертного приговора палестинцам, осужденным за нападения на граждан Израиля, депортацию нелояльных Израилю арабов, также правовой иммунитет для солдат, которые во время несения службы могут убить палестинских нарушителей границы.

До начала своей карьеры политик был осужден в 2007 году за поддержку сионистской террористической организации и многочисленные расистские высказывания. После успеха «Ха-Цийонут ха-Датит» на выборах партия вошла в коалицию с «Ликуд», получив 14 мест в парламенте Израиля.

Ранее командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана в провинции Исфахан Моджтаба Фада выступил с угрозами в сторону премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и заявил, что Тегеран хочет похитить израильского премьера и доставить его в Исламскую Республику в качестве раба.