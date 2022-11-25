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10:35, 25 ноября 2022Мир

Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине

В МИД Великобритании заявили, что Лондон выделит Киеву 3 миллиона фунтов на инфраструктуру

Фото: Gabriella N. Baez / Reuters

Власти Великобритании выделят Украине новый пакет «практической» помощи. О нем объявил глава британского МИД Джеймс Клеверли в связи со своим визитом на Украину, его слова передает РИА Новости.

«Великобритания направит стране еще 35 спецмашин, включая 24 машины скорой помощи и шесть бронированных машин», — рассказал дипломат. Он также добавил, что Лондон выделит украинской стороне три миллиона фунтов на восстановление местной инфраструктуры, включая школы и убежища.

18 ноября Киев посетил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак. Там он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Глава британского кабмина заявил, что Великобритания «знает, что значит бороться за свободу», и пообещал «быть до конца» с Украиной и ее лидером.

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Виктория Кондратьева
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