В Китае выявили рекордное за пандемию число заражений COVID-19

В Китае выявили рекордные с начала пандемии 33 тысячи случаев заражения COVID-19

Национальная комиссия здравоохранения Китая констатировала рекордное с начала пандемии число случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным властей, в течение дня 24 ноября коронавирусом заразились 32 943 человек. Симптомы заражения явно проявились у 3103 пациентов, 29 840 человек отнесли к бессимптомным носителям вируса COVID-19. Больше всего заражений (8499) выявили в провинции Гуандун на юго-востоке Китая.

Ранее сообщалось, что в России за прошедшие сутки выявили 5784 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 556 766. Днем ранее число новых заболевших составило 5631.Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1058), Петербурге (463) и Свердловской области (277). Меньше всего — в Туве (1 случай), а также на Чукотке и в Ненецком автономном округе (по 2 случая).