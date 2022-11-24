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11:03, 24 ноября 2022Россия

В России выявили 5784 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 5784 случаев коронавируса за сутки
СюжетПандемия в России

Фото: Kirill Braga / Reuters

В России за сутки выявили 5784 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 556 766. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 24 ноября.

Днем ранее число новых заболевших составило 5631.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1353. За этот же период 6112 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 967 429.

За сутки умерли 58 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 391 680 человек.

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Анастасия Шейкина
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