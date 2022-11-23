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11:02, 23 ноября 2022Россия

В России выявили 5631 случай коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 5631 случая коронавируса за сутки
СюжетПандемия в России

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В России за сутки выявили 5631 случай заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 550 982. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в среду, 23 ноября.

Днем ранее число новых заболевших составило 4460.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1351), Петербурге (472) и Свердловской области (260). Меньше всего — в Туве и Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии и Ингушетии (по одному случаю).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1235. За этот же период 6785 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 961 317.

За сутки умерли 54 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 391 622 человека.

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Анастасия Шейкина
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