В России выявили 4460 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 4460 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 4460 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 545 351. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 22 ноября.

Днем ранее число новых заболевших составило 4662.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (625), Петербурге (456) и Свердловской области (263). Меньше всего — в Туве и на Сахалине (по одному случаю), а также в Адыгее и Калмыкии (по 2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1434. За этот же период 6444 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 954 532.

За сутки в России зарегистрировали 59 летальных исходов. За все время пандемии в стране скончались 391 568 человек.