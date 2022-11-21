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11:17, 21 ноября 2022Россия

В России выявили менее пяти тысяч случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 4662 случаев коронавируса за сутки
СюжетПандемия в России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В России за сутки выявили 4662 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 540 891. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 21 ноября.

Днем ранее число новых заболевших составило 5217.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (697), Петербурге (451) и Свердловской области (266). Меньше всего — в Туве и Калмыкии (по одному случаю), а также в Тамбовской области (два случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 448. За этот же период 4164 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 948 088.

За сутки умерли 55 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 391 509 человек.

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Анастасия Шейкина
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