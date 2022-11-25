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10:02, 25 ноября 2022Из жизни

Покойная принцесса Диана оказалась популярнее Карла III и британской монархии

Погибшая в 1997 году принцесса Диана оказалась популярнее короля Карла III

Фото: Reuters

Социологический опрос показал, что погибшая 25 лет назад принцесса Диана популярнее короля Великобритании Карла III. Об этом на своем сайте сообщает аналитическая компания YouGov.

Сотрудники организации провели опрос общественного мнения, желая выяснить, что британцы думают о покойной принцессе Диане. Оказалось, что 72 процента британцев относятся к погибшей в 1997 году бывшей жене Карла III положительно. 34 процента из них описали свое отношение к принцессе как «крайне положительное».

При этом о позитивном отношении к действующему монарху заявили только 67 процентов респондентов, и лишь 60 процентов сказали, что хорошо относятся к британской монархии в целом. Очень положительно к Карлу III относятся 25 процентов подданных, а к институту монархии — 20.

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Специалисты YouGov также выяснили, что хуже всего к принцессе Диане относятся люди старше 50 лет: среди них о ней высказались отрицательно 25-26 процентов опрошенных. В возрастной категории 25-49 лет таких людей всего 13 процентов. Кроме того, оказалось, что 70 процентов респондентов из категории 18-24 лет, то есть родившихся уже после ее гибели, относятся к принцессе положительно.

Мать принцев Уильяма и Гарри, принцесса Уэльская Диана погибла 31 августа 1997 года в Париже вместе с возлюбленным Доди Аль-Файедом. Ее автомобиль, преследуемый машинами папарацци, врезался в один из столбов туннеля Альма.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл обошла по популярности короля Карла III. Она заняла третье место в рейтинге самых популярных членов королевской семьи, а действующий монарх — только шестое.

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Никита Савин
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