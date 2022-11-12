Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:51, 12 ноября 2022Из жизни

Меган Маркл обошла по популярности короля Карла III и разозлила британцев

Mirror: британцев возмутило, что Меган Маркл оказалась влиятельнее короля Карла III

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Жители Великобритании возмутились новым рейтингом влияния, в котором Меган Маркл обошла по популярности короля Карла III. Об этом сообщает Mirror.

Согласно проведенному журналистами издания исследованию, которое оценивало поисковые запросы имени, герцогиня Сассекская заняла третью позицию и оказалась влиятельнее не только британского короля, но и своей покойной свекрови принцессы Дианы. За последний месяц имя Меган Маркл появлялось в запросах мировых поисковых систем порядка 4,5 миллиона раз.

Материалы по теме:
Елизавета II — 70 лет на троне. За годы правления она застала закат империи, но смогла сохранить авторитет короны
Елизавета II — 70 лет на троне.За годы правления она застала закат империи, но смогла сохранить авторитет короны
2 июня 2022
«Выпить королева тоже может» Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
«Выпить королева тоже может»Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
24 октября 2020
Не дождетесь. Кого из легендарных современников пережила юбилярша Елизавета II
Не дождетесь.Кого из легендарных современников пережила юбилярша Елизавета II
21 апреля 2016

Примечательно, что американская актриса обошла по влиянию и своего мужа принца Гарри, имя которого искали в сети в три раза реже — 1,4 миллиона раз. Первое место при этом уверенно заняла покойная Елизавета II, на втором месте оказалась принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Король Карл III расположился только на шестой позиции.

Такая расстановка позиций разозлила жителей Великобритании, которые отказались называть это исследование рейтингом влияния. В комментариях под материалом они написали, что единственные рейтинги, которые Маркл может запросто возглавить, это измеряющие степень «корыстности» или «расточительности».

Ранее журналисты выяснили, какие украшения может унаследовать дочь принца Гарри и Меган Маркл Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Ей могут достаться принадлежавшие американской актрисе и принцессе Диане ювелирные украшения на общую сумму 410 тысяч фунтов (29,3 миллиона рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Путин созвонился с президентом Ирана
Россиян предупредили о распространенных схемах обмана клиентов при шиномонтаже
Меган Маркл обошла по популярности короля Карла III и разозлила британцев
Известная певица назвала Милохина никчемным существом
Федор Емельяненко прокомментировал чемпионство Махачева в UFC
В Китае выявили максимальное c апреля количество случаев COVID-19
Россияне бросились приобретать «золотые паспорта» в Гренаде
В США оценили перспективы помощи Украине в случае победы республиканцев
План изолировать делегацию из России на саммите G20 объяснили
Минобороны показало учения мобилизованных снайперов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.