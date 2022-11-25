Украинская беженка пожаловалась на дискриминацию со стороны британцев

LBC: беженка с Украины Евгения заявила о дискриминации со стороны британских арендодателей

Украинская беженка по имени Евгения пожаловалась на дискриминацию со стороны британских арендодателей. Об этом сообщает LBC.

Женщина приехала в Британию в феврале вместе с четырьмя детьми по программе «Дома для Украины». По ее словам, она столкнулась с дискриминацией по окончании согласованного шестимесячного срока проживания у принимающей стороны.

В поисках собственного жилья она столкнулась с «огромными препятствиями», несмотря на то, что семья, у которой она жила, предлагала выступить в качестве поручителя. «Я была удивлена, потому что раньше все люди здесь были очень милы с нами», — заявила украинка.

Как рассказал Роб Гамильтон, у которого жила Евгения, он начал звонить потенциальным арендодателям от ее имени, однако все «глохло», когда в разговоре упоминалось о беженцах.

Ранее украинские беженцы пожаловались на решение властей Ирландии выселить их из отеля в пригороде Дублина, в котором они проживали с мая. На прошлой неделе они получили извещение о переселении в другое место с 28 ноября, в какое именно — указано не было. Эта ситуация повергла украинцев в «шок».