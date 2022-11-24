RTE Radio 1: украинские беженцы пришли в шок из-за решение выселить их из отеля в Дублине

Украинские беженцы пожаловались на решение властей Ирландии выселить их из отеля в пригороде Дублина, в котором они проживали с мая. Своей встревоженностью на фоне происходящего они поделились в эфире местного радио RTE Radio 1.

Уточняется, что порядка двухсот украинских мигрантов уже не один месяц живут в отеле в Клондалкине. На прошлой неделе они получили извещение о переселении в другое место с 28 ноября, в какое именно — указано не было. Эта ситуация повергла украинцев в «шок». По словам беженки, проживающей в Клондалкине, они хотят остаться на прежнем месте. «Мы были подавлены, растеряны и удручены. Дети будут подавлены», — посетовала украинка. Она также отметила, что еще одной причиной их беспокойства является тот факт, что половина из обосновавшихся в отеле беженцев нашла работу в этом районе, которую они потеряют в случае переселения.

Шивон МакКиран, директор одной из местных школ, в которой учатся дети беженцев, также прокомментировала сложившуюся ситуацию. Она подчеркнула, что для нее и ее коллег это оказалось «шоком». «Мы понятия не имеем, куда они направляются. Мы абсолютно не представляем, к какой жизни им готовится. Что мы точно знаем, так это то, что куда бы они ни отправились, им приходится начинать все сначала, что очень трудно», — отметила МакКиран.

В конце октября сообщалось, что украинских беженцев решили выгнать из шотландского отеля накануне зимы. Гостям предоставили меньше месяца на выселение, они должны покинуть свои номера до 18 ноября.