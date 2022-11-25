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06:00, 25 ноября 2022Среда обитания

В США предложили купить дом из голливудских фильмов

NYP: в США решили продать дом, в котором снимали «Мачеху» и «Охотника за головами»

Кадр: фильм «Мачеха»

В США решили продать особняк, где снимали сцены из таких голливудских фильмов, как «Мачеха» с Джулией Робертс и Сьюзан Сарандон, а также «Охотник за головами» с Дженнифер Энистон и Джерардом Батлером. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Нынешние хозяева, которые приобрели дом с историей в начале 2021 года, предложили купить его за 3,75 миллиона долларов. Объект расположен в деревне Наяк в пригороде Нью-Йорка.

Площадь особняка составляет 486,7 квадратного метра. В нем есть шесть спален, три ванных комнаты, а также дополнительный санузел. Кроме того, в нем обустроены кухня, кабинет и терраса, окружающая дом с трех сторон. На все комнаты в нем предусмотрены семь каминов. Кроме того, новому хозяину будет доступен секретный проход, который ведет в столовую, откуда открывается вид на реку Гудзон. В интерьере особняка преобладают молочно-белый, мятный, бирюзовый и синий оттенки.

На участке площадью в 0,6 гектара растет многолетний сад. Кроме того, на территории есть водопад и пешеходный мост.

В сентябре в американском городе Салем штата Массачусетс предложили пожить в доме, интерьер которого повторяет жилье трех сестер-ведьм из фильма «Фокус-покус». Объект выставили на сайте Airbnb за 31 доллар, арендовать его можно было лишь на одну ночь, 20 октября.

Полина Кислицына
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