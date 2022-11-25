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11:33, 25 ноября 2022Силовые структуры

Российские силовики обнаружили схроны украинских противодесантных мин

В Энергодаре российские силовики нашли 300 противодесантных мин в украинских тайниках
Архивное фото

Архивное фото. Фото: : Виктор Антонюк / РИА Новости

В Энергодаре российские силовики обнаружили сеть схронов с украинскими противодесантными минами. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в течение недели были выявлены два тайника Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которых было найдено свыше 300 противодесантных мин. Силовики полагают, что украинские спецслужбы могли использовать боезаряды для совершения провокаций.

В частности, мины ПДМ-1М, найденные в тайнике, предназначаются для минирования прибрежной зоны морей, рек, озер и выведения из строя десантных средств.

24 ноября сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку диверсионно-террористического акта украинских спецслужб на газопроводе в Волгоградской области. У задержанных обнаружили магнитные мины.

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Владимир Седов
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