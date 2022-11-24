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11:57, 24 ноября 2022Силовые структуры

ФСБ предотвратила попытку диверсии на газопроводе под Волгоградом

ФСБ России предотвратила взрыв на экспортном газопроводе «Южный поток» под Волгоградом

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ предотвратила попытку диверсионно-террористического акта украинских спецслужб на газопроводе в Волгоградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦОС ФСБ России.

Сотрудники спецслужбы задержали граждан России, которые готовили теракт. У них изъяли магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели, полмиллиона рублей и телефоны с переписками с куратором из Службы безопасности Украины (СБУ). Кроме того, у фигурантов нашли инструкции по сборке и установке взрывного устройства.

Отмечается, речь идет о газопроводе «Южный поток», по которому газ идет в Турцию и Европу, уточняет ТАСС.

По факту произошедшего возбуждено дело о приготовлении к террористическому акту, организации террористического сообщества и участии в нем и незаконном приобретении, передачи, хранении или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

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Екатерина Власова
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