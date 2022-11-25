Путин рассказал матерям солдат о фейках в интернете

Президент России Путин заявил, что в интернете полно фейков и информационных атак

Президент России Владимир Путин заявил, что интернет заполнен фейками, которым не стоит доверять. Об этом глава государства рассказал на встрече с матерями солдат, участвующих в спецоперации на Украине. Трансляция встречи доступна на портале «Смотрим».

По словам российского президента, «жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора или даже в интернете». Он отметил, что информации в интернете доверять не стоит и напомнил, что информацию тоже можно использовать в качестве оружия.

«Куча всяких фейков, обмана, лжи. Очень много информационных атак, потому что в современном мире, с учетом современных технологий, это стало особенно актуальным и эффективным», — высказался Путин.

4 марта президент Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ, а также за призывы к антироссийским санкциям. Согласно ему, за это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей.

