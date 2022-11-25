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19:45, 25 ноября 2022Россия

Путин заговорил с матерями участников СВО о «десятках» гендеров

Президент РФ Путин заявил, что «десятки» гендеров Запада чужды культуре России
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции (СВО) на Украине поднял вопрос о гендерной политике в странах Запада. Трансляция встречи доступна на портале «Смотрим».

Президент отметил, что на Западе гендеры «десятками измеряют» и якобы стерлись классические понятия мамы и папы. Вместо этого в ходу термины «родитель № 1» и «родитель № 2».

«Что, какие там трансформаторы (имеется в виду — трансгендерные персоны — прим. «Ленты.ру»), я даже не понимаю, о чем они говорят. Но это совсем не наша культура, это совсем другой код какой-то», — заявил Путин.

Также на этой встрече Путин рассказал матерям солдат о фейках в интернете. По словам российского президента, «жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора или даже в интернете». Он отметил, что информации в интернете доверять не стоит, и напомнил, что информацию тоже можно использовать в качестве оружия.

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Варвара Кошечкина
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