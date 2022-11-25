ГИБДД предупредила о перебоях с записью на регистрацию автомобилей в Москве

ГИБДД предупредила о перебоях с записью на экзамены и регистрацию автомобилей в Москве

В Москве из-за технологических работ могут наблюдаться пребои с записью на экзамены и регистрацию автомобилей. Об этом предупредили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Там уточнили, что перебои могут произойти в связи с работами, которые направлены на улучшение «скорости обработки данных и проведение модернизации оборудования». Россиянам, которые прибыли для регистрации транспортных средств и сдачи экзамена, все услуги окажут в порядке очереди.

14 сентября в Москве приостановили выдачу водительских удостоверений и регистрацию транспортных средств. В ГИБДД это объяснили техническим сбоем и подчеркнули, что административные процедуры, которые не связаны с работой информационной системы, будут выполняться в прежнем режиме.