В Москве приостановили выдачу водительских удостоверений и регистрацию авто
В ГИБДД сообщили о приостановке выдачи водительских удостоверений в Москве из-за сбоя
В Москве приостановили выдачу водительских удостоверений и регистрацию транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
«В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», — говорится в сообщении ГИБДД.
В инспекции добавили, что административные процедуры, которые не связаны с работой информационной системы, будут выполняться в прежнем режиме.
В конце марта в Москве также приостанавливали выдачу прав и регистрацию автомобилей. Тогда в ГИБДД объясняли это техническими работами на информационных ресурсах МВД.