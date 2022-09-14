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В Москве приостановили выдачу водительских удостоверений и регистрацию авто

В ГИБДД сообщили о приостановке выдачи водительских удостоверений в Москве из-за сбоя

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Москве приостановили выдачу водительских удостоверений и регистрацию транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

«В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», — говорится в сообщении ГИБДД.

В инспекции добавили, что административные процедуры, которые не связаны с работой информационной системы, будут выполняться в прежнем режиме.

В конце марта в Москве также приостанавливали выдачу прав и регистрацию автомобилей. Тогда в ГИБДД объясняли это техническими работами на информационных ресурсах МВД.

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Анастасия Шейкина
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