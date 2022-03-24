В Москве приостановят выдачу прав и регистрацию автомобилей

Московские отделы ГИБДД приостановят выдачу прав и регистрацию автомобилей 27 марта

В Москве 27 марта временно приостановят выдачу водительских прав и регистрацию автомобилей из-за проведения технических работ на информационных ресурсах МВД. Об этом Госавтоинспекция столицы сообщила в Telegram-канале.

«Административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме», — говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции добавили, что записанные на прием 27 марта жители столицы смогут получить необходимые услуги в другой день онлайн или в порядке живой очереди.

Ранее в ГИБДД выступили с предложением отбирать свидетельство о регистрации машины у водителей, если они за семь дней не устранили выявленные неисправности. Предполагается, что владелец автомобиля после обнаружения неисправности отправится в любой пункт технического осмотра для проверки. После этого операторы внесут сведения о ремонте транспортного средства, и с автомобиля снимется запрет на эксплуатацию.