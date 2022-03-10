В ГИБДД предложили новое условие для изъятия документов у водителей

В ГИБДД предложили отбирать документы, если водитель не устранил неисправности за 7 дней

ГИБДД выступила с предложением отбирать свидетельство о регистрации машины у водителей, если они за семь дней не устранили выявленные неисправности. Такое новое условие по документам предложил представитель ведомства Сергей Чипурин на слушаниях в Общественной палате, его цитирует РИА Новости.

На слушаниях обсуждался проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу совершенствования порядка запрещения эксплуатации транспортных средств». Предполагается, что владелец автомобиля после обнаружения неисправности отправится в любой пункт технического осмотра для проверки. После этого операторы внесут сведения о ремонте транспортного средства, и с автомобиля снимется запрет на эксплуатацию.

«Если по истечении семи дней владелец транспортного средства продолжает управлять [транспортным средством,] не устранив те неисправности, которые были выявлены, вот тогда уже при повторной остановке транспортного средства у него изымается свидетельство о регистрации, поскольку мы видим, что данный владелец является, мягко говоря, недобропорядочным», — сказал Чипурин.

По его словам, в России ежегодно выявляют около трех миллионов нарушений, которые связаны с неисправностями машин. Самые грубые — неисправность рулевого управления и тормозной системы.

Ранее общественник Владимир Петров предложил новое основание для лишения водительских прав автолюбителей-новичков. По его мнению, причиной для этого может стать совершение ими трех и более ДТП.

До 2014 года в России действовало правило, согласно которому при обнаружении технической неисправности у транспортных средств с них снимались регистрационные номера. Позднее от этой процедуры отказались.

