Назван лучший горнолыжный курорт в России

«Красную Поляну» признали лучшим горнолыжным курортом в России в 2022 году

Курорт «Красная Поляна» в Краснодарском крае по итогам первой национальной премии «Горы России» назвали лучшим горнолыжным курортом страны в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

«По результатам народного голосования лучшим курортом России стал курорт "Красная Поляна", который отличается безупречным сервисом и большим набором развлечений», — говорится в сообщении.

Курорт «Шерегеш» в Кемеровской области признан самым событийным горнолыжным курортом страны, где в период туристического сезона проходят десятки различных мероприятий для туристов. В номинации «Лучший в России горнолыжный курорт в черте города» победил фанпарк «Бобровый лог» в Красноярске.

Кроме того, в топ-10 вошли спортивный парк «Волен-Степаново» в Подмосковье, «Большой Вудъявр» в Мурманской области, горно-туристический центр «Газпром» в Краснодарском крае, всесезонные курорты «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Губаха» в Пермском крае, горнолыжный курорт «Абзаково» в Башкирии и «Горный воздух» в Сахалинской области.

Отмечается, что лауреатов премии выбирали по результатам народного голосования россиян и мнения экспертного жюри. В конкурсе участвовали 300 представителей индустрии всей страны, включая 155 горнолыжных курортов, 122 отеля, 6 туроператоров.

Ранее в ноябре эксперты издания Lonely Planet назвали лучшие направления для путешествий в 2022 году. Так, первую строчку среди десяти стран, которые рекомендуется посетить, заняли Острова Кука, вторую — Норвегия, третью — Маврикий.