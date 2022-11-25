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17:13, 25 ноября 2022Среда обитания

Грета Тунберг подала в суд на родную страну

Грета Тунберг подала в суд на Швецию за бездействие в борьбе с глобальной катастрофой

Фото: Christine Ohlsson / TT News Agency / Unsplash

Грета Тунберг и более 600 других экоактивистов подали в суд на свою родную страну — Швецию — за бездействие в борьбе с глобальной катастрофой. Авторы коллективного иска считают, что климатическая политика страны противоречит конституции и Европейской конвенции о правах человека, пишет Bloomberg.

«Шведское государство не выполняет конституционное требование по содействию устойчивому развитию, ведущему к созданию хорошей окружающей среды для нынешнего и будущих поколений», — заявили активисты.

В 2017 году Швеция приняла закон о климате, который требует, чтобы правительство работало над сокращением вредных выбросов для достижения углеродной нейтральности к 2045 году. Однако выполнение климатических планов подорвал конфликт России с Украиной, из-за которого европейским странам пришлось вернуться к использованию опасных для планеты энергоносителей — в том числе угля и мазута. Так, усилия по борьбе с глобальным потеплением оказались практически сведены на нет, и даже на конференции ООН по климату (COP27) не удалось найти эффективного решения проблемы.

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В интервью шведской газете Dagens Nyheter Грета Тунберг отметила, что необходимо ужесточить климатические законы в стране. «У нас нет законов, обеспечивающих долгосрочную защиту от последствий климатического кризиса, но нам нужно использовать имеющиеся в нашем распоряжении методы и делать все, что в наших силах», — заявила активистка.

Однако избранное в сентябре правительство Швеции объявило о планах упразднить министерство окружающей среды. «Шведское государство никогда не воспринимало всерьез климатический кризис, и новое правительство ясно дало понять, что тоже не будет этого делать», — сказал подавший иск активист Антон Фоли.

Ранее Грета Тунберг назвала конференцию ООН по климату (COP27) местом для фальшивой заботы о природе, лжи и мошенничества. Кроме того, шведская активистка прокомментировала недавние акции участников протестных движения, которые обливали различными веществами произведения искусства в нескольких музеях Европы. Тунберг отметила, что озабоченные судьбой планеты люди вынуждены искать новые методы протеста, так как видят, что другие способы уже не работают.

Нина Ташевская
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