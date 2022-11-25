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18:03, 25 ноября 2022Путешествия

Самый дорогой отпуск россиян на Новый год обошелся по цене квартиры в Москве

Самое дорогое проживание в отеле в России на Новый год обошлось в три миллиона рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Adam Winger / Unsplah

Самое дорогое проживание в отеле на предстоящие новогодние каникулы, забронированное в России, обошлось в три миллиона рублей, что, согласно данным ЦИАН, примерно равно цене бюджетной однокомнатной квартиры в Москве. Об этом редакции TourDom сообщил представитель системы бронирования Travelline.

По информации онлайн-платформы, средняя стоимость размещения на Новый год в российских гостиницах при бронировании онлайн выросла на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одна ночь в двухместном номере в период с 27 декабря по 10 января в среднем обходится одному туристу в 10,2 тысячи рублей.

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При этом самые дорогие брони на период зимних отпусков зафиксированы на курортах Краснодарского края. Так, наиболее высокобюджетный заказ в Travelline обошелся одному соотечественнику более, чем в три миллиона рублей. За эти деньги россиянин забронировал номер в одном из отелей горнолыжного курорта в Сочи. Для сравнения: средняя стоимость бронирования в Санкт-Петербурге на новогодние каникулы — 7,1 тысячи рублей в сутки, в гостиницах Москвы показатель еще ниже — 6,7 тысячи.

Ранее сообщалось, что стоимость самого дорогого купленного россиянами авиабилета на Новый год — 3,7 миллиона рублей. Такую цену заплатил клиент сервиса OneTwoTrip за четыре билета из Санкт-Петербурга в Дубай в обе стороны в бизнес-классе. Второе место заняли авиабилеты из Москвы на Пхукет (Таиланд) и обратно стоимостью в 569,9 тысячи рублей.

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Валентина Процкова
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