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07:39, 25 ноября 2022Среда обитания

Управляющим компаниям захотели запретить собирать деньги на капремонт

«Известия»: в России предложили запретить УК собирать деньги на спецсчета для капремонта

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В России захотели запретить управляющим компаниям (УК) владеть и управлять спецсчетами, на которые собирают средства на капремонт. Соответствующий законопроект направил в Минстрой Общественный совет при ведомстве. Об этом в пятницу, 25 ноября, пишут «Известия» со ссылкой на копию документа.

Речь идет об изменении только одного из механизмов сбора средств на капремонт — кроме индивидуальных спецсчетов для каждого дома деньги могут собирать в «общий котел» региональных операторов. Как именно это делать, решают собственники квартир путем голосования. Примерно каждый десятый дом в России пользуется спецсчетом.

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По мнению авторов инициативы, предложенная ими мера позволит бороться с мошенничеством при капремонте. Эксперты общественного совета при Минстрое утверждают, что некоторые УК фактически воруют со спецсчетов деньги, например, тратят их на работы по завышенным сметам или платят подставным фирмам, которые в итоге не оказывают услуги.

Эксперт общественного совета при Минстрое Ирина Генцлер пояснила изданию, что если предложенный законопроект примут, то домам, спецсчета которых контролируют УК, придется сменить их на регоператоров или организовать ТСЖ. При переходе к регоператору есть вероятность, что дом откажется от спецсчета и вступит в «общий котел».

Ранее сообщалось, что россиянам, уехавшим в отпуск или командировку, разрешат получить перерасчет платы за вывоз мусора. Постановление, которое позволит гражданам меньше платить за одну услугу, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Изменения вступят в силу 1 марта 2023 года. Нововведение коснется как жителей домов, где тарифы на вывоз мусора рассчитываются, исходя из числа прописанных, так и домов, где расчет зависит от площади жилых помещений.

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Марина Совина
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