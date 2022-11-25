Стало известно о переходе Кудрина из Счетной палаты в «Яндекс»

ТАСС: глава Счетной палаты Кудрин до конца года перейдет на работу в «Яндекс»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин до конца года может уйти с нынешней должности и перейти на работу в «Яндекс». Об этом стало известно ТАСС от источника.

По его данным, переход может быть официально утвержден 30 ноября или 14 декабря Советом Федерации, фактическое же решение уже принято.

«Процедура будет проведена по закону и в интересах и государства, и “Яндекса”», — добавил источник агентства.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опровергал информацию, что Алексей Кудрин в разговоре с Владимиром Путиным попросил разрешить ему покинуть свой пост, чтобы уйти в «Яндекс».

