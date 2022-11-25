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20:21, 25 ноября 2022Ценности

Ирину Шейк раскритиковали в сети за ребенка в пижаме на улице

Российская модель Ирина Шейк прогулялась с дочерью Леей в пижаме по улицам Нью-Йорка

Фото: Cinzia Camela / Globallookpress.com

Российскую модель Ирину Шейк раскритиковали в сети за ребенка в пижаме на улице. Соответствующие кадры и комментарии появились на сайте издания DailyMail.

Отмечается, что в канун Дня благодарения манекенщица вместе со своей пятилетней дочерью Леей была замечена на одной из улиц Нью-Йорка. Для прогулки знаменитость выбрала брюки и оверсайз-куртку черного цвета. При этом ее образ дополняли шарф и сумка-шопер. В то же время дочь звезды была одета в бело-голубые пижамные штаны с изображением кошек, розово-фиолетовые носки и домашние меховые тапочки. Кроме того, на ней присутствовала красная куртка и шапка в полоску.

Читатели издания не оценили наряд ребенка для прогулки, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Она же дочь известной модели, что за ужас на нее надели?», «Бедный ребенок, она же может поранить ноги от такой открытой обуви!», «Кажется, им пора навести порядок в своем гардеробе», — писали они.

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Известно, что с 2015 года Ирина Шейк состояла в романтических отношениях с американским актером Брэдли Купером, однако в 2019 году звезды расстались. Знаменитости воспитывают дочь Лею де Сьен Шейк Купер, родившуюся в 2017 году.

Ранее в ноябре Ирину Шейк уличили в копировании Ольги Бузовой на фото в колготках. На кадрах манекенщица запечатлена в шелковом платье-комбинации белого цвета, оформленном кружевным верхом. Ее образ дополнили полупрозрачные колготки с узорами и открытые туфли на шпильке.

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Екатерина Ештокина
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