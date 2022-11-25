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23:11, 25 ноября 2022Россия

Путин рассказал о связи спеоцоперации с переворотом на Украине в 2014 году

Президент Путин заявил, что переворот на Украине в 2014 году повлек за собой спецоперацию
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, в чем заключается связь государственного переворота на Украине в 2014 году с текущей обстановкой в стране и российской спецоперацией. Его слова приводит РИА Новости.

Путин подчеркнул, что на рубеже 1990-х и 2000-х было ощущение, «что все будет хорошо, а оказалось, что все совсем не так». По его словам, «мы начали как бы жить и играть на какой-то чужой поляне и с восторгом предавались тому, что нами пытаются управлять».

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«И в конечном итоге те, кто пытался нами управлять, в общем-то и целом благодаря их усилиям мы оказались в той ситуации, в том числе и вот на зоне специальной военной операции, ведь это же они до этого довели», – заявил президент на встрече с матерями участников спецоперации.

Российский лидер добавил, что после 2014 года контроль над всеми органами власти и управления на Украине получили «бандеровцы» и «неонацисты».

«А что такое бандеровцы? Неонацисты. Бандера был приспешником Гитлера, расстреливал и русских, кстати, и поляков, евреев, там всех подряд по указанию Гитлера, и они сегодня возвели таких людей в ранг национальных героев», — заключил он.

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Марина Совина
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