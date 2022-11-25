Путин заверил в достижении целей спецоперации на Украине

Президент Владимир Путин заявил, что Россия добьется своих целей спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ добьется своих целей. В этом он заверил на встрече с матерями военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации на Украине, передает РИА Новости.

«А мы, вот как вы правильно сказали, как здесь все говорят, мы должны добиваться своих целей. И мы их добьемся. Вне всяких сомнений», — сказал российский лидер.

Ранее Путин ответил на вопрос о продолжении мобилизационных мероприятий. Президент оценил необходимость продолжения мобилизации одной фразой: «Не надо, не надо, нам хватит».

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.