Девушка с морщинами снялась после нанесения макияжа и удивила подписчиков

Бьюти-блогерша Хлоя с морщинами на лице показала внешность до и после нанесения макияжа

Бьюти-блогерша Хлоя снялась после нанесения макияжа и удивила подписчиков. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

В начале видео пользовательница сети с никнеймом chloewaterz, чей блог насчитывает 991,3 тысяч подписчиков, показала свою естественную внешность. На размещенных кадрах видно, что у нее на лбу и под глазами имеются морщины. «Это разные люди. Должно быть это ее мама», — подписала ролик девушка.

Затем юзерша продемонстрировала свою внешность после нанесения косметики. Так, она выровняла тон кожи, оформила брови, приклеила накладные ресницы, нанесла на щеки румяна, а на губы розовую помаду. Кроме того, Хлоя сделала аккуратную укладку волос, придав им объем.

Зрители удивились преображению Хлои, о чем принялись в комментариях. «Не может быть, чтобы это был один и тот же человек», «Вы мама и дочь? Потому что такая трансформация похожа на колдовство», «Я верю, что это она. Я тоже выгляжу совсем по-другому без макияжа», — высказывались они.

В октябре журналисты Pop Sugar назвали макияж, переходящий с век на переносицу, новым трендом 2022 года. В беседе с изданием исполнительный директор бренда MAC Кэт Куинн заявила, что мода на мейкап неожиданной части лица у знаменитостей и блогеров началась благодаря показам брендов Chet Lo и Deviate.