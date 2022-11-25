В кратере Марса нашли следы гидротермальных источников и органики

Science: в кратере Езеро на Марсе обнаружили следы органики и гидротермальной активности

Международная группа ученых под руководством специалистов Калифорнийского технологического института в Пасадене выявили в марсианских породах на дне кратера Езеро следы органических соединений, а также свидетельства взаимодействия между вулканическими породами и жидкой озерной водой, что характерно для гидротермальной активности. Результаты исследования, проведенного с помощью марсохода Perseverance, опубликованы в журнале Science.

Около 3,7 миллиарда лет назад, в нойский период, в кратере Езеро находилось озеро с открытым водным бассейном, а также дельта реки, в которой накапливалась глина и карбонатсодержащие отложения. Эти отложения сохранились до сих пор, и планетологи подозревали, что они могут содержать органические вещества. Поиск таких веществ, а также следов древней жизни, является целью миссии Mars 2020, в которую входит марсоход Perseverance.

Ученые проанализировали три образца горных пород кратера с помощью прибора SHERLOC — ультрафиолетового рамановского спектрографа на борту марсохода. Рамановская спектроскопия основана на комбинационном рассеянии фотонов (в данном случае ультрафиолетовой длины волны), при котором молекулы изучаемого вещества приобретают или отдают колебательную энергию, в результате чего фотоны смещаются в сторону более низкой или более высокой энергии. Это позволяет измерить молекулярную вибрацию и получить информацию о структуре молекул, входящих в состав образца.

Были идентифицированы свидетельства существования двух разных древних водных сред на Марсе в различные периоды времени. Реакции между водой и магматическими породами, богатыми минералом оливином, привели к возникновению карбонатов. В более позднее время породы контактировали с рассолами — водными растворами с повышенной концентрацией минеральных веществ, что способствовало образованию сульфатно-перхлоратной смеси.

Исследователи также выявили флуоресцентные сигнатуры, соответствующие ароматическим органическим соединениям, которые встречаются во всех породах и сохранились внутри минералов, связанных с обеими водными средами. Возможно несколько объяснений присутствия марсианской органики — например, падение метеоритного материала, химический синтез из неорганики или жизнедеятельность марсианских организмов. В данном случае ученые предполагают, что органика возникла благодаря гидротермальным изменениям магматических пород и не является свидетельством существования древней жизни на Марсе.