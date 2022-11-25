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10:41, 25 ноября 2022Россия

Министр образования высказался о раскрасках с минами-лепестками для детсадовцев

В Минобразования не нашли оснований для проверки раскрасок с минами для детсадовцев

Фото: Markus Spiske / Unsplash

В министерство образования Белгородской области не поступало обращений от родителей по поводу раскрасок с минами-лепестками для дошкольников. Основания для проведения проверки отсутствуют, сообщил «Ленте.ру» министр образования региона Андрей Милехин.

Ранее родители детсадовцев пожаловались на «Блокнот безопасности дошкольника», который воспитатели попросили их распечатать для занятий с малышами. В нем обнаружились раскраски с минами-лепестками, задания про типы взрывчаток и стихи на военную тему, писал Telegram-канал «Осторожно новости».

«Занятия по проекту дидактического материала в детских садах не проводятся и не проводились. Проект дидактического материала разработан с учетом возрастных особенностей детей. Указанные материалы отправлены на экспертизу в установленном порядке. После получения экспертной оценки, соответствующих рецензий проект дидактического материала будет отправлен на согласование родителям», — заявил Милехин.

Ранее родители учеников одной из калужских школ пожаловались на появление раскраски с флагом ЛГБТ на занятиях с детьми в рамках курса «Разговоры о важном». Губернатор региона Владислав Шапша призвал их не впадать в маразм.

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Екатерина Смирная
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