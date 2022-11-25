В Польше арестованный за свастику в Освенциме мужчина набросился на военных США

Daily Mail: в Польше арестованный за свастику в Освенциме расист набросился на военных США

В Польше арестованный за свастику в Освенциме и известный расистскими высказываниями мужчина набросился на военных из США. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах, опубликованных изданием, видно, как 39-летний американец Джон Минадео-младший обращается к группе военнослужащих в торговом центре с вопросом, из Соединенных Штатов ли они, при этом он снимает происходящее на камеру.

«Вы здесь зачем насаждать содомию? Это разве не главная статья экспорта США?» — кричал мужчина. Он также обвинил американских солдат в том, что в США сейчас пропагандируется культ Джорджа Флойда (афроамериканца, погибшего при задержании полицейским).

Минадео-младший потребовал у военных «не пачкать» Польшу и заявил, что им здесь не рады. При этом военнослужащие старались отойти от него, не вступая в диалог.

Издание отмечает, что мужчина несколько месяцев назад был арестован в Польше за ожерелье со свастиками, а также он был замечен у ворот Освенцима с оскорбительными транспарантами, содержащими антисемитские высказывания.

Ранее, в январе, туристка из Нидерландов сфотографировалась около концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, демонстрируя жест нацистского приветствия, и была оштрафована.

